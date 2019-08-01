Рекордная жара — предвестник еще более жаркой погоды

Мир нагревается. Побит очередной национальный рекорд температуры: 38,7°C показали приборы в Кембриджском ботаническом саду 25 июля.

У метеорологического бюро Великобритании ушло несколько дней на подтверждение данных, в частности, на проверку самого термометра. Но теперь можно уверенно сказать: это самая высокая температура, когда-либо регистрировавшаяся в Великобритании

В тот же день свои общенациональные температурные рекорды были установлены 25 июля в Германии (42,6°C), Бельгии (41,8°C), Люксембурге (40,8°C) и Нидерландах (40,7°C). Во многих других местах по всей Европе также были зафиксированы самые высокие температуры.

Европейская волна жары – следствие антициклона, развернувшегося над континентом. Он стоит, но в него поддувается воздух из Африки. Такое, разумеется, происходит далеко не первый раз, но дело в том, что в некоторых частях Северной Африки в настоящее время в среднем на 2°С больше, чем в доиндустриальные времена, и поток горячего воздуха стал намного горячей, чем был бы без глобального потепления.

«Когда видишь подобные погодные условия, как на прошлой неделе, когда разбираешься, как жаркий воздух приходит из Африки, понимаешь, что это очередной и еще более сильный сигнал о глобальном изменении климата»,— объясняет Питер Стотт из британского метеорологического бюро.

Сильнейшая жара влияет не только на людей — страдает и техника. К примеру, из-за волны высокой температуры прекратилось кое-где в Европе движение поездов: провисали контактные провода, искривлялись рельсы. Следствием сильной жары стали столь же аномально сильные грозы, серьезно сократившие программу полетов европейских авиакомпаний.

Июльская волна тепла пришла в Европу всего через несколько недель после того, как июньская волна тепла установила несколько температурных рекордов. Во многих других частях света также была рекордная жара.

Нынешний год, сообщает специалист по климатическим данным Максимилиано Эррера, принес одиннадцати странам самую высокую температуру в их истории. Но нигде в мире в этом году не было самых холодных температур в истории, замечает он.

И ни один из этих новых рекордов жары, вероятно, долго не проживет. Мир делается все жарче, но если сейчас температура выросла на 1°C , а будет 3°C или даже 4°C C к 2100 году. И температуры будут все выше.

Анатолий Кривов