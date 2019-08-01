Трассу М-10 «Москва – Санкт-Петербург» в Ленобласти полностью осветят в 2021 году

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило контракты на монтаж линий освещения на участках трассы М-10 «Россия» Москва – Санкт-Петербург с 599-го по 666-й км и подходах к городу Тосно. К работам подрядные организации приступят в ближайшее время. Общая протяженность новых линий освещения на трех участках составит 33,2 км, сообщили в дорожном ведомстве.

Всего в рамках контрактов вдоль автодороги будет установлено 2590 опор освещения. Работа оборудования будет регулироваться с помощью высокотехнологичной автоматизированной системы, которая применяется на других федеральных магистралях региона. Полностью искусственное электроосвещение на участках трассы в Тосненском районе Ленобласти заработает в 2021 году.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге затраты на электроэнергию для освещения городских улиц намерены снизить вдвое благодаря замене около 10 тыс. старых ртутных светильников на светодиодные. Осуществить замену в Смольном планируют до конца 2020 года.