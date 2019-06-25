Затраты на освещение в Петербурге будут снижены в два раза благодаря замене светильников

Затраты на электроэнергию для освещения улиц в Петербурге будут снижены вдвое благодаря замене около 10 тыс. старых ртутных светильников на светодиодные. Осуществить замену власти планируют до конца 2020 года. Об этом со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Максима Шаскольского сообщает ТАСС.

Как пояснил представитель Смольного, энергоэффективные светильники появятся в Курортном, Колпинском, Петродворцовом, Пушкинском, части Выборгского и Красносельском районах. Инвестиции в проект (включая замену технического и инфраструктурного сопровождения) составят 210 млн рублей в 2019 году.

Всего в настоящий момент на территории Петербурга эксплуатируются 346,3 тыс. светильников с коэффициентом износа сетей «Ленсовета» 38,4%.