ЖК «Фреш» в Краснодаре введут в строй в первом квартале 2020 года

Жилой комплекс «Фреш» по улице Валерия Гассия, 4/7 в краснодарском микрорайоне Гидростроителей планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2020 года. Как сообщил первый замгубернатора Кубани Андрей Алексеенко, объъект включает в себя 288 квартир, которые граждане приобрели с помощью договоров долевого участия.

ЖК «Фреш» начал строиться в 2014 году, но в 2016 работы были приостановлены. Обязательства по достройке объекта взяла на себя компания «ABAДевелопмент Плюс».

В настоящее время готовность жилого комплекса превышает 80%. «К концу года застройщик обязуется завершить стройку и ввести дом в эксплуатацию в первом квартале 2020 года», – отметил Андрей Алексеенко.

По словам чиновника, в настоящее время на Кубани 79 проблемных жилых домов и комплексов. Они расположены в основном в Краснодаре, Новороссийске и Сочи. В этом году было возобновлено строительство больше десяти жилых комплексов.

Как уже сообщал “Ъ-Кубань”, ЖК «Феникс» в микрорайоне Гидростроителей, который начали строить еще в 2003 году, обещают ввести в эксплуатацию до конца августа этого года.

Василий Хитрых