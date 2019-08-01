ЖК «Феникс» в Краснодаре будет сдан в конце августа

Фото: администрация Краснодарского края

Самый старый долгострой Краснодара – ЖК «Феникс» на Гидрострое – будет сдан в эксплуатацию в конце августа этого года. Об этом сообщил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. По его словам, за месяц должны быть устранены все недостатки и получено заключение Госстройнадзора о соответствии строительным нормам.

Как сообщили в краевой администрации, ЖК «Феникс» по улице Мачуги, 2 компания «Стройинтеркомплекс» начала возводить в 2003 году. В 2005 году застройщик прекратил свою деятельность. ООО «Стройинтеркомплекс» было признано банкротом в 2013 году, а руководство компании было осуждено за хищение средств дольщиков.

В 2012 году был найден новый застройщик – «ВСВ-Гидрострой», который вышел на объект при условиях софинансирования затрат из краевого и местного бюджетов. На завершение строительства ЖК «Феникс» было выделено свыше 124 млн руб., которые пошли на обеспечение земельного участка инженерной инфраструктурой.

В ЖК «Феникс» находятся 468 квартир, где своего жилья дожидаются 417 фактических дольщиков. Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в июне группа обманутых покупателей квартир в жилом комплексе обратилась к депутату Госдумы РФ Светлане Бессараб с просьбой содействовать в признании их обманутыми дольщиками. По их словам, поскольку они заключали не договоры о долевом участии в строительстве, а договоры об инвестировании жилья, власти края не признают их обманутыми дольщиками.

Дмитрий Михеенко