Банк «Открытие» улучшил условия ипотеки для клиентов «ВКБ-Новостройки»

Банк «Открытие» продолжает развивать сотрудничество с лидирующими строительными компаниями ЮФО. Теперь у покупателей квартир Объединения застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки»* есть возможность приобрести жильё на выгодных для себя условиях.

В рамках сотрудничества банк «Открытие» предоставляет клиентам компании «ВКБ-Новострока» фиксированную процентную ставку 9,3% годовых на весь период кредитования, независимо от срока кредита и размера первоначального взноса. Для военнослужащих ставка составит 9,2%. Также предусматривается комплексное ипотечное страхование.

Максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 15 млн рублей для приобретения жилья. Первоначальный взнос по программе составляет от 20% его стоимости. Срок кредита до 30 лет.

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