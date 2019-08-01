Патриарх Кирилл назвал преодоление бедности национальной задачей

Партиарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и полпредом в ПФО Игорем Комаровым назвал преодоление бедности населения национальной задачей.

«В богатой стране бедности быть не должно», — цитирует предстоятеля РПЦ пресс-служба правительства Нижегородской области.

В свою очередь господин Комаров заявил, что задача властей при реализации нацпроектов добиться конкретных улучшений в жизни людей, чтобы «эти улучшения стали видны уже в ближайшее время».

Напомним, патриарх находится с визитом в Нижегородской области 31 июля и 1 августа. Накануне предстоятель освятил восстановленный Успенский собор Свято-Успенского мужского монастыря в Сарове.

Владимир Зубарев