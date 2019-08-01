Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о суевериях и легендах, которые ходили вокруг драгоценных камней, в частности, опалов.

«Почему опалы приносят неудачу?» — так называется недавно опубликованная на профессиональном ювелирном новостном ресурсе National Jeweler статья Ленор Федоу. Написана она по лекции Изабель Корвайн, штатного геммолога одной из вашингтонских ювелирных компаний, которую та недавно прочла для профессиональной аудитории. А оттого в статье никаких привычных страшилок, но зато очень много интересных фактов о том, какие суеверия и легенды и почему бытовали вокруг разных драгоценных камней. От забавных фактов вроде того, что, согласно одной из индуистских легенд, надо лизнуть сапфир, чтобы определить его качество. Чем более выраженный у камня цвет — тем выше качество. До знаменитого суеверия вокруг опалов — дескать, они приносят неудачу.

Многие знают, что опал — относительно нетвердый камень и при физическом воздействии или несовершенстве закрепки прошлых веков он мог треснуть. Это считалось плохим знаком. Но почему, собственно, трещина — настолько дурной знак? Виной всему Вальтер Скотт. В его романе 1829 года «Карл Смелый» или «Анна Гейерштейнская, дева Мрака» опалу приписывались мистические свойства. После того, как на камень попала святая вода, его огонь потух, а обладательница его умерла. Правда, в конце романа раскрывается истинная причина ее смерти — никакой мистики — она была отравлена. Но, видимо, не все читали концовку. Что не удивительно, ведь роман печатался частями. Вернуть опалы в моду пыталась королева Виктория, заколов брошью с опалом свое платье во время коронации, но, увы и ах, брошь расстегнулась прямо во время церемонии.

Хотелось бы мне ненадолго оказаться в том веке. Но только для того, чтобы купить попавшие в опалу прекрасные опалы недорого. Сейчас никакие суеверия нестрашны. Поклонников у опалов предостаточно.