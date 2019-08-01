Андрей Травников: Мы готовы поддержать развитие Купинского района соответствующими высокими темпами строительства и ремонта дорог

Вопросы организации общежития для студентов Купинского медицинского техникума, рационального использования природных лечебных и рекреационных ресурсов озера Горькое, ремонта и строительства дорог обсудил губернатор НСО Андрей Травников во время рабочей поездки в Купинский район 1 августа.



Купинский медицинский техникум готовит специалистов со средним медицинским образованием: фельдшеров, акушерок и медицинских сестер для учреждений здравоохранения Новосибирской области. Трудоустройство выпускников техникума ежегодно составляет 85-90%. Едет сюда учиться молодежь не только Купинского района Новосибирской области, но и Карасукского, Баганского, Чистоозерного районов. Причем количество иногородних студентов превышает 60% от общего количества учащихся. Общежития нет, иногородним студентам приходится искать съемное жилье.

«Вопрос с организацией общежития для студентов техникума давний и достаточно острый. С учетом того, что техникум выполняет важную для нас функцию — готовит специалистов сразу для нескольких районов области, очевидно, что нам нужно ускорить решение вопроса»,— подчеркнул губернатор.

Во время рабочей поездки Андрей Травников провёл совещание, посвященное вопросам рационального использования лечебных и рекреационных ресурсов озера Горькое — памятника природы регионального значения. Озеро Горькое называют сибирским Мертвым морем. Одна из ценностей озера (помимо воды, рапы и лечебной грязи) — огромное количество рачка-артемии, одного из немногих представителей стенобионтной галофильной фауны.

Во время посещения Вагоноремонтной компании «Купино» губернатору доложили о реализации проектов по модернизации производства. Сегодня ВРК «Купино» выполняет текущий и капитальный ремонт грузовых вагонов всех типов: цистерн, полувагонов, крытых вагонов, платформ, вагонов бункерного типа, производит модернизацию грузовых вагонов, комплексную обработку котлов нефтебензиновых цистерн (промывку цистерн), их подготовку к ремонту и наливу, проводит работы по окраске вагонов.

Также во время посещения площадок АО «Купинский элеватор» главе региона доложили о планах по реконструкции и модернизации производственных мощностей элеватора. Работы запланировано провести в 2019-2020 годах.

Среди вопросов, с которыми обращались во время рабочей поездки к губернатору жители и руководители сельскохозяйственных и промышленных предприятий Купинского района, — развитие дорожной сети.

Андрей Травников отметил, что Купинский район сегодня демонстрирует бурное развитие во многих сферах: от переработки сельхозпродукции до индустрии. «И мы готовы поддержать это развитие соответствующими темпами дорожного строительства и ремонта. С учетом полученной во время рабочей поездки информации мы готовы корректировать наши планы по строительству дорог. Потому что это не только решение социальных вопросов, но и отклик на пожелания, наказы граждан и, конечно же, поддержка инвестиционных проектов»,— заявил губернатор по итогам поездки в район.