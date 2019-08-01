01 августа, четверг
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Подробно

Башкирские сетевики ведут реконструкцию подстанции 220 кВ «Благовар»

Электрослесарь по ремонту оборудования ПС 220 кВ «Благовар» Нафис Тлявгулов проводит техобслуживание привода выключателя В-110 кВ

Электрослесарь по ремонту оборудования ПС 220 кВ «Благовар» Нафис Тлявгулов проводит техобслуживание привода выключателя В-110 кВ

В 2019 году на семи подстанциях 220 кВ — «Уфа-Южная», «Самаровка», «Ашкадар», «Аксаково», «НПЗ», «Благовар» и «Туймазы» — ООО «БСК» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») ведет работы по реконструкции подстанционного хозяйства. В частности, на ПС «Благовар», расположенной на окраине с. Языково в одноименном районе Башкирии, работы стартовали в июле. За неполный месяц ООО «БСК» осуществило замену устаревших высокочастотных приемопередатчиков ПВЗ на ВЛ 110 кВ «Благовар-Языково I, II цепи», ВЛ 110 кВ «Нурлино-Благовар I, II цепи» на современные микропроцессорные типа ПВЗУ-Е. Но основным является замена устаревших физически и морально разъединителей 110 и 220 кВ, вместо которых должны быть смонтированы современные малообслуживаемые аналоги. До ноября будут заменены шесть разъединителей 110 кВ и два 220 кВ.


Обновление оборудования на подстанции позволит электросетевикам Башкирии решить многие задачи. В классе напряжения 220 кВ ПС «Благовар» в связке с другими подстанциями ООО «БСК» участвует в транзите электроэнергии из центральной части Республики Башкортостан в ее западную часть — города Туймазы, Октябрьский и прилегающие к ним районы, в классе 110 кВ ПС «Благовар» в связке с ПС «ПТФ» 110/10 кВ питает с. Языково и многочисленные близлежащие населенные пункты. А самое главное — существенно возрастет надежность электроснабжения потребителей.

Печать

Все материалы

Башкирская электросетевая компания

Башкирские сетевики ведут реконструкцию подстанции 220 кВ «Благовар»

В Сибайских электрических сетях ООО «Башкирэнерго» предотвращено хищение оборудования

С начала года ООО «Башкирэнерго» установило более 14,6 тыс. приборов АСКУЭ

ООО «Башкирэнерго» продолжает строительство ЛЭП 110 кВ в Уфе

В ООО «Башкирэнерго» снизились потери электроэнергии

Поднята первая опора на строящейся воздушно-кабельной линии электропередачи 110 кВ в г. Уфе

Рекомендуем

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Мероприятие

Партнерский проект

партнерский материал

Реклама

Профиль пользователя