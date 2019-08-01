Башкирские сетевики ведут реконструкцию подстанции 220 кВ «Благовар»

Электрослесарь по ремонту оборудования ПС 220 кВ «Благовар» Нафис Тлявгулов проводит техобслуживание привода выключателя В-110 кВ

В 2019 году на семи подстанциях 220 кВ — «Уфа-Южная», «Самаровка», «Ашкадар», «Аксаково», «НПЗ», «Благовар» и «Туймазы» — ООО «БСК» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») ведет работы по реконструкции подстанционного хозяйства. В частности, на ПС «Благовар», расположенной на окраине с. Языково в одноименном районе Башкирии, работы стартовали в июле. За неполный месяц ООО «БСК» осуществило замену устаревших высокочастотных приемопередатчиков ПВЗ на ВЛ 110 кВ «Благовар-Языково I, II цепи», ВЛ 110 кВ «Нурлино-Благовар I, II цепи» на современные микропроцессорные типа ПВЗУ-Е. Но основным является замена устаревших физически и морально разъединителей 110 и 220 кВ, вместо которых должны быть смонтированы современные малообслуживаемые аналоги. До ноября будут заменены шесть разъединителей 110 кВ и два 220 кВ.



Обновление оборудования на подстанции позволит электросетевикам Башкирии решить многие задачи. В классе напряжения 220 кВ ПС «Благовар» в связке с другими подстанциями ООО «БСК» участвует в транзите электроэнергии из центральной части Республики Башкортостан в ее западную часть — города Туймазы, Октябрьский и прилегающие к ним районы, в классе 110 кВ ПС «Благовар» в связке с ПС «ПТФ» 110/10 кВ питает с. Языково и многочисленные близлежащие населенные пункты. А самое главное — существенно возрастет надежность электроснабжения потребителей.