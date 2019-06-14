Пострадавших от краснодарского застройщика не признают обманутыми дольщиками

Группа обманутых покупателей квартир на объекте краснодарского ООО «Стройинтеркомплекс» обратилась с просьбой признать их обманутыми дольщиками к депутату Государственной Думы РФ Светлане Бессараб. По их словам, договоры об инвестировании жилья они заключили с фирмой еще в 2004 году, а в 2006 году в отношении руководителей «Стройинтеркомплекса» возбудили уголовное дело, инвесторов признали потерпевшими. Сейчас люди, которые до сих пор не получили ни квартир, ни компенсации, не могут получить статус «обманутых дольщиков», чтобы воспользоваться правами соответствующего законодательства.

Речь идет о небезызвестных объектах ЖК«Феникс» на 468 квартир, где своего жилья дожидаются 417 фактически дольщиков. Ранее “Ъ-Кубань” писал, компания «Стройинтеркомплекс» получила разрешение на возведение 16-этажного и 19-этажного домов по улице Мачуги, 2 в 2003 году, однако работы встали на начальной стадии. ООО «Стройинтеркомплекс» было признано банкротом в 2013 году, а руководство компании было осуждено за хищение средств дольщиков. В 2012 году строительство возобновила по договоренности с администрацией города компания «ВСВ-Гидрострой».

«В соответствии с приказом департамента по надзору в строительной сфере такие граждане признаются пострадавшими и включаются в соответствующий реестр. Однако основным критерием является факт привлечения денежных средств по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Данные граждане заключали договор, по которому они отдали мошенникам свои сбережения, не назывался договором долевого участия, хотя по своему содержанию являлся таковым», - рассказал главный правовой инспектор-юрист Краснодарского краевого профобъединения Олег Журба.

По словам госпожи Бессараб, инвесторам объектов «Стройинтеркомплекса» было отказано в праве признания обманутыми дольщиками и включении в соответствующий реестр департамента. Профсоюзные юристы помогли составить исковые заявления в суд для признания граждан потерпевшими и восстановления прав на оплаченное жилье, основываясь на положительной практике Верховного Суда РФ», - прокомментировала лидер профсоюзов Кубани.

Дмитрий Михеенко