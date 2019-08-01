В Санкт-Петербурге задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой

Следователи задержали в Санкт-Петербурге второго подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой, говорится в сообщении на сайте ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств мужчина 1990 года рождения. Показания на него дал другой ранее задержанный по этому делу гражданин Киргизии.

Тело Елены Григорьевой с множественными ножевыми ранениями было обнаружено 21 июля на Пулковской улице в Санкт-Петербурге. Ранее женщине поступали угрозы, о которых она неоднократно сообщала в полицию.

По версии следствия, госпожу Григорьеву убил ее знакомый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, из-за ссоры. Он нанес женщине не менее восьми ударов ножом в область спины и лица.

Елена Григорьева была известной в Санкт-Петербурге активисткой. Она поддерживала крымских татар, ЛГБТ-движение, политических заключенных и бездомных животных.