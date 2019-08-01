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На Ставрополье «Рокадовские Минеральные Воды» начали розлив минеральной воды

В Минераловодском городском округе Ставропольского края запустили производственные мощности предприятия «Рокадовские Минеральные Воды». Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

«На заводе запущена линия по розливу минеральных вод в полуторалитровые ПЭТ-бутылки мощностью 400 тыс. бутылок в сутки. В ближайшие месяцы планируется начать розлив сладких газированных напитков. В дальнейших планах — запуск линии по розливу вод в шестилитровую тару»,— сказано в сообщении.

Построенный в 2004 году завод «Рокадовские Минеральные Воды» простаивал на протяжении десятилетия. В 2017 году на предприятие пришел новый инвестор, который вложил в модернизацию предприятия около 2 млрд руб. Сейчас на заводе работают 150 человек.

Кристина Федичкина


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