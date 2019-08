ФБР присоединилась к расследованию утечки данных 100 млн клиентов банка Capital One

Федеральное бюро расследований в связи с хакерским взломом базы данных клиентов американского банка Capital One проверяет, не похищены ли тем же исполнителем данные других организаций. По данным The Wall Street Journal, в настоящее время ФБР работает с университетом штата Мичиган и управлением транспорта штата Огайо, которые также могли пострадать от действий того же взломщика.

Дело в том, что эти организации являются подписчиками облачного сервиса Amazon.com. И, как полагают специалисты, если хакер сумел обойти систему безопасности одного клиента этого сервиса, то он вполне может применить тот же метод к другим клиентам. На такую мысль экспертов навели онлайн-публикации 33-летней жительницы Сиэтла, Пейдж Томпсон, которая подозревается в осуществлении хакерской атаки на Capital One (ей уже предъявлены обвинения, из квартиры изъято все электронное оборудование). В ее публикациях упоминается не только Capital One, но и университет Мичигана и UniCredit, и содержание ее сообщений позволяет предполагать, что у нее имеются добытые у Capital One файлы. В сообщениях также упоминается Ford Motor, эта компания также проводит внутреннюю проверку. Кроме того, внутреннюю проверку целостности системы проводит крупнейший итальянский банк UniCredit.

Компания Amazon в связи со случившимся разослала предупреждения своим клиентам, рекомендовав им проверить свои данные. Однако Amazon подчеркивает, что у него нет доказательств того, «что правонарушитель, причастный к взлому базы данных Capital One, нашел аналогичные слабые места в системах других клиентов».

