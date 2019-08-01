В Ростове в парке Островского построят Дворец спорта

До конца 2020 года в Ростове в парке Островского планируют построить Дворец спорта на 2 тыс. мест, об этом сообщает муниципальная газета «Ростов официальный».

«Негде играть нашим гандболисткам во время ремонта Дворца спорта. Принято решение, скорее всего, в парке Островского до конца 2020 года появится новый Дворец спорта, в котором временно будет играть „Ростов-Дон“»,— приводит издание слова министра по физической культуре и спорту Ростовской области Самвела Аракеляна.

Как сообщалось ранее, Дворец спорта, расположенный в Ростове в Халтуринском переулке, будут ремонтировать с 2021 по 2022 год. Стоимость работ составит около 1,5 млрд руб. Сейчас Дворец служит ареной для проведения всероссийских и международных матчей гандбольного клуба «Ростов-Дон».

Кристина Федичкина