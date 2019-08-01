В Екатеринбурге создана «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023»

Правительство Свердловской области одобрило создание АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023», которое будет курировать взаимодействие органов госвласти, муниципального самоуправления и организаций при строительстве объектов к международным студенческим играм.

Компания будет находится под контролем министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО), пишет ЕАН. До конца года АНО из бюджета области выделят 400 млн руб. Общий бюджет строительства необходимых объектов оценивается в 80 млрд руб.

В июле исполком FISU принял решение провести летнюю Универсиаду-2023 в Екатеринбурге. В рамках мероприятия планируется разыграть 244 комплекта наград по 15 видам спорта. Возвести деревню Универсиады предполагается в районе Новокольцовский, хотя ранее рассматривалась площадка района ВИЗ-Правобережный.

Подробнее — в материале «Спорт выходит на старт»

Яна Рустамова