Власти Великобритании выделили на «жесткий» «Брексит» еще £2,1 млрд

Министерство финансов Великобритании выделило дополнительно £2,1 млрд, чтобы страна успела подготовиться к выходу из ЕС 31 октября, если он произойдет по «жесткому» сценарию, то есть без достижения предварительных двусторонних соглашений с ЕС. Из этой суммы £1,1 млрд будет предоставлен немедленно для поддержки наиболее уязвимых секторов, включая работу пограничных служб и таможни, поставку предметов медицинского назначения, помощь британцам за рубежом и т. п.

Таким образом, общая сумма средств, выделенных в нынешнем году на подготовку к «Брекситу», достигла £6,3 млрд. Как отметил в связи с этим министр финансов Великобритании Саджид Джавид, «теперь, когда до “Брексита” остался всего 91 день, крайне важно активизировать планирование, чтобы мы были готовы выйти из ЕС 31 октября. Я объявил о выделении дополнительно £2,1 млрд в нынешнем году, чтобы мы точно были готовы, независимо от того, пойдет ли “Брексит” по жесткому сценарию, или нет».

Противники «Брексита» и ряд британских политиков уже осудили это решение Министерства финансов, назвав его ненужной тратой денег. Министр финансов теневого кабинета Джон Макдоннелл, в частности, заявил, что это «вопиющее разбазаривание денег налогоплательщиков», которые можно было бы потратить с толком на школы или больницы. Член парламента от партии лейбористов Оуэн Смит с ним согласен: «Просто возмутительно, что Борис Джонсон без всякого демократического согласования считает возможным ввергнуть страну в этот опасный и рискованный процесс с огромным ущербом для налогоплательщиков».

Подробнее о планах Бориса Джонсона на «Брексит» — в публикации“Ъ” «Провожатель дела Терезы Мэй».

Алена Миклашевская