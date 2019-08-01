СКР предьявит обвинение полицейским, якобы пытавшим детей в Каменске-Уральском

Следственное управление СКР по Свердловской обалсти намерено предъявить обвинения в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) четырем сотрудникам отдела полиции № 24 Каменска Уральского, которые год назад якобы добивались от подростков признательных показаний. Об этом сообщил руководитель ведомства Михаил Богинский в ответе на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

В опубликованных документах говорится, что полицейских допросили в качестве подозреваемых. «Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в следственном управлении»,— говорится в ответе СКР.

Ранее уральские СМИ сообщали, что 15 июля 2018 года трое подростков, гуляя в лесопарке на берегу реки Исети, встретили нетрезвую женщину. На следующий день она заявила в полицию о пропаже телефона и 12,6 тыс. руб. с банковской карты, обвинив в этом детей. Сотрудники полиции на протяжении четырех дней с утра забирали подростков в отдел и допрашивали их. При этом подозреваемых вывозили в лес и избивали. В итоге подростки дали признательные показания. Полицейские с обвинениями не согласны.

Подробнее о ситуации — в материале «Родители вышли в свет»