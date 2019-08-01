Конгресс США идет на антироссийскую поправку

Июль отметился проектами новых санкций США против России за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Все началось с проекта поправок к закону об оборонном бюджете, внесенных членами Палаты представителей Конгресса США Бредом Шерманом и Максин Уотерс. Проект поправки предполагает ограничения против обязательств российского суверенного долга. В текущей редакции сняты они могут быть только в случае, если разведка и Конгресс придут к заключению, что Россия не вмешивалась в очередные выборы.

Меры по российскому суверенному долгу обсуждались в Америке уже давно. Закон CAATSA 2017 года обязывал Минфин США дать заключение о целесообразности таких мер. Ведомство Стивена Мнучина отнеслось к идее скептически, указывая на издержки для самих американцев.

Затем предложения по суверенному долгу красной нитью прошли через законопроекты DASKAA и DETER в их нескольких вариациях. Там они шли рука об руку с более радикальными мерами, вроде санкций против крупных российских банков и энергетических компаний.

Поправка Шермана-Уотерс сконцентрировалась исключительно на суверенном долге, отбросив все остальные меры. Сторонники новых санкций в Сенате поспешили воспользоваться поправкой в своих интересах. Авторы DETER Марко Рубио и Крис Ван Холлен похвалили начинание коллег из Палаты представителей. Однако в своем письме руководству сенатского комитета по вооруженным силам от 29 июля они рекомендовали дополнить меры по суверенному долгу ограничениями против финансового, энергетического, оборонного секторов, а также «олигархов», причастных к вмешательству. Иными словами, Марко Рубио и Крис Ван Холлен попробовали протащить основные положения DETER через поправку Шермана-Уторс.

Единственный положительный момент в письме сенаторов состоит в предложении накладывать санкции только в случае очередного вмешательства, а не сразу, как это предлагали конгрессмены Шерман и Уотерс.

По всей видимости, такой расклад мог бы устроить всех. Конгресс показал бы, что не сидит сложа руки и наказывает Россию за вмешательство, не отказываясь от своих планов. Но само наказание наступит только в случае нового вмешательства, что наверняка устроит администрацию и выгодно для бизнеса.

Решимость конгрессменов наказать Россию совпала с неоднозначными результатами выступления бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера. Они практически свели на нет попытки демократов запустить импичмент против действующего президента и еще больше девальвировали теорию о «связи» Дональда Трампа с Россией. Впрочем, текущий расклад по санкциям выступление Мюллера, скорее всего, не изменит. Факт самого вмешательства в США мало кто оспаривает. Основные баталии ведутся вокруг самого Дональда Трампа, а не России. Но и ничего нового в тематику вмешательства выступление Роберта Мюллера не добавило. Скорее у публики создалось впечатление, что давно отработанный актив стал еще более отработанным. А значит повода для «драконовских» санкций пока тоже нет.

31 июля сенатский комитет по международным делам одобрил законопроект «О защите энергетической безопасности Европы» (S.1441). Он предполагает санкции против компаний, которые предоставляют суда для строительства трубопровода, а также против обслуживающих данные компании страховщиков. У законопроекта есть хорошие шансы на дальнейшее прохождение. Он вряд ли вызовет серьезные возражения у президента США, который давно упрекал европейцев за покупку российского газа и продвигал американские «молекулы свободы».

Заботе американских друзей вряд ли обрадовались в Берлине. По всей видимости, санкции США не помешают завершению проекта, однако они вполне могут доставить ему проблемы уже на этапе обслуживания. Такая опция зашита в законопроект, хотя и не подразумевает автоматических санкций. В любом случае, проект будет оставаться под давлением и после его запуска.

Иван Тимофеев