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Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев

Фото: Из личного архива

Конгресс США идет на антироссийскую поправку

Программный директор РСМД Иван Тимофеев о санкционных итогах июля

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Июль отметился проектами новых санкций США против России за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Все началось с проекта поправок к закону об оборонном бюджете, внесенных членами Палаты представителей Конгресса США Бредом Шерманом и Максин Уотерс. Проект поправки предполагает ограничения против обязательств российского суверенного долга. В текущей редакции сняты они могут быть только в случае, если разведка и Конгресс придут к заключению, что Россия не вмешивалась в очередные выборы.


Меры по российскому суверенному долгу обсуждались в Америке уже давно. Закон CAATSA 2017 года обязывал Минфин США дать заключение о целесообразности таких мер. Ведомство Стивена Мнучина отнеслось к идее скептически, указывая на издержки для самих американцев.

Затем предложения по суверенному долгу красной нитью прошли через законопроекты DASKAA и DETER в их нескольких вариациях. Там они шли рука об руку с более радикальными мерами, вроде санкций против крупных российских банков и энергетических компаний.

Поправка Шермана-Уотерс сконцентрировалась исключительно на суверенном долге, отбросив все остальные меры. Сторонники новых санкций в Сенате поспешили воспользоваться поправкой в своих интересах. Авторы DETER Марко Рубио и Крис Ван Холлен похвалили начинание коллег из Палаты представителей. Однако в своем письме руководству сенатского комитета по вооруженным силам от 29 июля они рекомендовали дополнить меры по суверенному долгу ограничениями против финансового, энергетического, оборонного секторов, а также «олигархов», причастных к вмешательству. Иными словами, Марко Рубио и Крис Ван Холлен попробовали протащить основные положения DETER через поправку Шермана-Уторс.

Единственный положительный момент в письме сенаторов состоит в предложении накладывать санкции только в случае очередного вмешательства, а не сразу, как это предлагали конгрессмены Шерман и Уотерс.

По всей видимости, такой расклад мог бы устроить всех. Конгресс показал бы, что не сидит сложа руки и наказывает Россию за вмешательство, не отказываясь от своих планов. Но само наказание наступит только в случае нового вмешательства, что наверняка устроит администрацию и выгодно для бизнеса.

Решимость конгрессменов наказать Россию совпала с неоднозначными результатами выступления бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера. Они практически свели на нет попытки демократов запустить импичмент против действующего президента и еще больше девальвировали теорию о «связи» Дональда Трампа с Россией. Впрочем, текущий расклад по санкциям выступление Мюллера, скорее всего, не изменит. Факт самого вмешательства в США мало кто оспаривает. Основные баталии ведутся вокруг самого Дональда Трампа, а не России. Но и ничего нового в тематику вмешательства выступление Роберта Мюллера не добавило. Скорее у публики создалось впечатление, что давно отработанный актив стал еще более отработанным. А значит повода для «драконовских» санкций пока тоже нет.

Гораздо более серьезные угрозы намечаются по «Северному потоку-2».

31 июля сенатский комитет по международным делам одобрил законопроект «О защите энергетической безопасности Европы» (S.1441). Он предполагает санкции против компаний, которые предоставляют суда для строительства трубопровода, а также против обслуживающих данные компании страховщиков. У законопроекта есть хорошие шансы на дальнейшее прохождение. Он вряд ли вызовет серьезные возражения у президента США, который давно упрекал европейцев за покупку российского газа и продвигал американские «молекулы свободы».

Заботе американских друзей вряд ли обрадовались в Берлине. По всей видимости, санкции США не помешают завершению проекта, однако они вполне могут доставить ему проблемы уже на этапе обслуживания. Такая опция зашита в законопроект, хотя и не подразумевает автоматических санкций. В любом случае, проект будет оставаться под давлением и после его запуска.

Иван Тимофеев


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