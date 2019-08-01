ОМК объявляет о назначении нового управляющего директора Благовещенского арматурного завода

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», Москва) сообщает о назначении Андрея Елисеева управляющим директором Благовещенского арматурного завода (АО «БАЗ», Республика Башкортостан, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», Москва).



Андрей Алексеевич Елисеев родился в 1974 году в городе Выкса Нижегородской области. В 1999 году окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности «Оборудование и технология сварочного производства», квалификация — «инженер».

В 1992 году Андрей Елисеев начал работу на Выксунском металлургическом заводе (АО «ВМЗ», входит в состав ОМК). За время работы на крупнейшем отечественном предприятии трубной промышленности занимал руководящие должности в сферах развития персонала, производственных технологий и развития производственной системы. Андрей Елисеев являлся одним из руководителей ВМЗ, усилиями которых были заложены основы для достижения предприятием высочайшего уровня культуры производства и получения серебряной медали Toyota Engineering Corporation (TEC).

В 2007 году прошел профессиональную переподготовку в крупнейшей школе бизнеса России — Международном институте менеджмента ЛИНК по специальности «менеджмент».

С 2015 года Андрей Елисеев работал директором универсального производственно-сервисного подразделения «ВМЗ-Техно» где под его руководством был обновлен станочный парк, производство стало самым высокотехнологичным среди цехов Выксунского металлургического завода.

С первого августа текущего года Андрей Елисеев является управляющим директором АО «БАЗ».

«Работа Благовещенского арматурного завода занимает значимое место в реализации задач ОМК по расширению комплексного предложения. Перед Андреем Алексеевичем компания ставит задачи по укреплению ведущих позиций завода на рынке трубопроводной арматуры, поиску новых возможностей для совершенствования и повышения его эффективности. Уверена, что большой опыт нового управляющего директора в области организации и культуры производства, экономическое мышление, нацеленность на результат будут способствовать наиболее полному удовлетворению потребностей топливно-энергетического комплекса России в надёжной и качественной продукции производства Благовещенского арматурного завода», — прокомментировала назначение председатель правления ОМК Наталья Еремина.

Благовещенский арматурный завод (АО «БАЗ») Одно из крупнейших в России предприятий по выпуску трубопроводной арматуры. Производит промышленную трубопроводную арматуру из углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей, которая используется в нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей, химической, энергетической, строительной отраслях, для транспортировки нефти и газа, а также на предприятиях ЖКХ. Основными потребителями продукции завода являются «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Башнефть», «Сургутнефтегаз», «АК Транснефть» и другие ведущие компании. Выпускаемая продукция сертифицирована, имеет разрешения на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации. На заводе действует система менеджмента качества ИСО 9001-2008 (МС ИСО 9001:2008), он также сертифицирован Американским институтом нефти по ANSI/API Q1, ISO/TS 29001 и спецификации API 6D. БАЗ является членом Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей СНГ.