Продажи автомобилей в Петербурге падают третий месяц подряд

По итогам первого полугодия 2019 года в Петербурге было продано 73 822 новых легковых и легких коммерческих автомобиля — на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в июне продажи вновь сократились — в этот раз на 4% по отношению к июню 2018 года. Данная тенденция сохраняется уже третий месяц подряд, отмечают аналитики специализированного портала «Auto-Dealer-СПб».

В июне 2019 года только девять брендов в топ-30 увеличили объем продаж (в мае было 10, а в апреле — 15). Среди автомобильных марок, показавших наибольший рост за первый месяц лета, оказался Ford (81%). Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам января-июня составила 8,9% (год назад — 8,8%).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что средняя стоимость подержанного автомобиля в Петербурге по итогам первого полугодия 2019 года выросла на 2,8%. Средний возраст продаваемых машин с пробегом в то же время увеличился на 8 месяцев и составил 10 лет и 3 месяца.