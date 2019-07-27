Подержанные автомобили в Петербурге стали дороже на 2,8% и старше на 8 месяцев

Средняя стоимость подержанного автомобиля в Петербурге по итогам первого полугодия 2019 года составила 721 тыс. рублей. Это на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 20,2% превышает показатель средней стоимости (575 тыс. руб.) в целом по России, сообщают аналитики специализированного автомобильного портала «Авто.ру».

При этом средний возраст продаваемых машин с пробегом увеличился на 8 месяцев и составил 10 лет и 3 месяца. В тройку самых популярных марок подержанных автомобилей в Петербурге и Ленобласти за этот период вошли Ford Focus, Skoda Octavia и Opel Astra.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что продажи подержанных легковых автомобилей в Петербурге снизились на 3,8%. Однако город продолжает удерживать по этому показателю четвертую строчку рейтинга российских регионов.