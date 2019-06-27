УФАС оштрафовало администрацию Бугров за нарушения при отборе управляющих компаний

Ленинградское УФАС наложило штрафные санкции в отношении администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района. По данным антимонопольного ведомства, заместитель главы администрации, инспектор по вопросам ЖКХ и главный специалист по правовым вопросам нарушили ст. 18.1 Закона о защите конкуренции. В общей сложности ответчики должны заплатить штраф в размере 120 тыс. рублей, сообщили в УФАС.

Административное наказание было назначено по результатам рассмотрения жалоб ООО «Региональная управляющая компания» и ООО «Андромеда». Заявители обжаловали ход проведения конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом №6 по Школьной улице в поселке Бугры, а также результаты определения победителя. Данные жалобы были признаны обоснованными, ответственные лица привлечены к административной ответственности.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что УФАС по Петербургу возбудило дело в отношении торговой сети «О`Кей» после рекламы бренди.