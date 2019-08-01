Скверу в Брянске присвоили имя первого президента Удмуртии Александра Волкова

Скверу, который расположен в Бежицком районе Брянска, присвоили имя первого президента Удмуртии Александра Волкова. Соответствующее решение приняли на 65-м заседании местного горсовета, сообщает «Комсомольская правда-Брянск».

Напомним, что общественный совет Брянска обратился в горсовет народных депутатов с предложением присвоить обозначенному скверу имя Александра Волкова в июле 2019 года. Господин Волков, который являлся уроженцем и почетным гражданином Брянска, был президентом Удмуртии в 2000-2014 годах. С 2014 по 2017 годы он представлял республику в Совете Федерации. В мае 2017 года Александр Волков ушел из жизни.