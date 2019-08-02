Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «“Короля Льва”, переработку одного из самых успешных (три “Золотых глобуса” и один “Оскар”) и самых любимых диснеевских мультфильмов, в отличие от предшественников, уже нельзя назвать игровым (live-action) фильмом. Он снят в суперсовременной технике, которая еще и названия толком не получила, и за неимением лучшего называется фотореалистичной компьютерной графикой. Все африканские пейзажи, на фоне которых происходит действие, были воссозданы в виртуальной реальности, и съемочная группа работала, надев специальные шлемы. В результате джунгли, водопады, горы и просторы саванны выглядят даже лучше, чем настоящие».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фотоохота на львов»