Прокатная десятка

1 августа в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых спин-офф «Форсажа», лирическая инди-комедия «Гив ми либерти», комедийный хоррор «Маленькое красное платье» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Ксения Рождественская: «Фильм Кирилла Михановского, мировая премьера которого состоялась на фестивале “Сандэнс”,— американская лирическая инди-комедия, снятая русским иммигрантом в Милуоки и неуловимо напоминающая оттепельное советское кино».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Комедия поражений»
Кинокритик Михаил Трофименков: «Пользующийся репутацией эксцентрика-эстета режиссер отчаянно заплутал в чистилище массового воображения ХХ века, где сожительствуют интонации “Монти Пайтона” и советской телепередачи “Их нравы”, детские страшилки и вторичный сюрреализм в духе Яна Шванкмайера».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Платье за страх»
Кинокритик Василий Степанов: «Абсурдистская комедия Кантена Дюпьё с Жаном Дюжарденом в главной роли — о человеке, действиями которого руководит куртка из оленьей кожи. Остраняя реальность, в которой гаджеты давно управляют людьми, Дюпьё делает по-настоящему смешное кино».
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Курточка невозврата» и «Вещи в человечьей шкуре»
Кинокритик Михаил Трофименков: «В российский прокат фильм выходит под безобразным названием “Видок: Охотник на призраков”, навевающим мысли о мистико-криминальной чуши в духе Питофа. В оригинале же он называется проще и умнее: “Император Парижа”. Как объясняют его создатели, если в 1805 году, которым датировано начало действия, императором Франции был Наполеон I, то императором переполненного криминальной нечистью Парижа был Видок, поставивший свое знание уголовного подполья на службу родине. И никаких тебе призраков».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Бандит национальной безопасности»
Кинокритик Юлия Шагельман: «“Короля Льва”, переработку одного из самых успешных (три “Золотых глобуса” и один “Оскар”) и самых любимых диснеевских мультфильмов, в отличие от предшественников, уже нельзя назвать игровым (live-action) фильмом. Он снят в суперсовременной технике, которая еще и названия толком не получила, и за неимением лучшего называется фотореалистичной компьютерной графикой. Все африканские пейзажи, на фоне которых происходит действие, были воссозданы в виртуальной реальности, и съемочная группа работала, надев специальные шлемы. В результате джунгли, водопады, горы и просторы саванны выглядят даже лучше, чем настоящие».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фотоохота на львов»
Кинокритик Василий Степанов: «В “Солнцестоянии”, главные события которого разворачиваются в антураже шведских белых ночей, одним из главных героев фильма становится свет. Наверное, это самый солнечный хоррор в истории кино: зелень — внизу, голубое небо — над головой и золотое сияние — вокруг. Все просто и ясно, все предопределено. В этой ясности по определению таится ужас, и режиссер только помогает зрителю его увидеть».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Расчленение с природой»