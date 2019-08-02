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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 3–4 августа

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1 августа в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых спин-офф «Форсажа», лирическая инди-комедия «Гив ми либерти», комедийный хоррор «Маленькое красное платье» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Форсаж. Хоббс и шоу
Гив ми либерти
Маленькое красное платье
Как отмыть миллион
Оленья кожа
Видок: Охотник на призраков
Король Лев
Солнцестояние
Анна
Человек-паук: Вдали от дома
Форсаж: Хоббс и Шоу (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, 2019)

Форсаж. Хоббс и шоу

Режиссер: Дэвид Литч
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем
Жанр: боевик / Великобритания, США / 135 мин.
В прокате: с 1 августа
Обзор “Ъ-Weekend”: «Спин-офф “Форсажа”, который примечателен главным образом тем, что его снял Дэвид Литч, автор “Джона Уика” и второго “Дэдпула”, последовательно занимающийся реабилитацией жанра боевика и возвращающий ему былое величие. Заклятые враги американец Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и британец Деккард Шоу (Джейсон Стейтем) объединяются, чтобы спасти свои семьи, а заодно будущее всей планеты, под аккомпанемент перестрелок, автомобильных погонь и немногочисленных суровых шуток. В общем, все, за что мы любим и ненавидим франшизу “Форсаж”,— только без Вина Дизеля».
Гив ми либерти (Give Me Liberty, 2019)

Гив ми либерти

Режиссер: Кирилл Михановский
В ролях: Крис Галуст, Лорен Спенсер, Максим Стоянов, Дарья Екамасова
Жанр: комедия / США / 110 мин.
В прокате: с 1 августа

Кинокритик Ксения Рождественская: «Фильм Кирилла Михановского, мировая премьера которого состоялась на фестивале “Сандэнс”,— американская лирическая инди-комедия, снятая русским иммигрантом в Милуоки и неуловимо напоминающая оттепельное советское кино».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Комедия поражений»

Маленькое красное платье (In Fabric, 2018)

Маленькое красное платье

Режиссер: Питер Стрикленд
В ролях: Гвендолин Кристи, Сидсе Бабетт Кнудсен, Кэролайн Катц
Жанр: хоррор, комедия / Великобритания / 118 мин.
В прокате: с 1 августа

Кинокритик Михаил Трофименков: «Пользующийся репутацией эксцентрика-эстета режиссер отчаянно заплутал в чистилище массового воображения ХХ века, где сожительствуют интонации “Монти Пайтона” и советской телепередачи “Их нравы”, детские страшилки и вторичный сюрреализм в духе Яна Шванкмайера».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Платье за страх»

Как отмыть миллион (La chute de l'empire américain, 2018)

Как отмыть миллион

Режиссер: Дени Аркан
В ролях: Александр Ландри, Мари-Пьер Морен, Реми Жерар, Максим Рой
Жанр: комедия, криминал / Канада / 127 мин.
В прокате: с 1 августа
Обзор “Ъ-Weekend”: «После того как в 2007 году Дени Аркан, лауреат “Оскара” и Каннского кинофестиваля, закончил свой opus magnum — “Кинотрилогию неудач” (“Закат американской империи”, “Нашествие варваров” и “Век помрачения”), его новые редкие фильмы располагаются где-то на полях его фильмографии. “Как отмыть миллион” — едкий, но несколько легкомысленный комментарий к современной общественно-политической ситуации, обыгрывающий штампы нуара: юноша с внешностью неудачника, призванием философа и профессией курьера оказывается свидетелем ограбления и случайным обладателем огромной суммы денег. Его преследуют полицейские и бандиты, а помогают байкер-финансист и секс-работница, в объявлении на сайте знакомств цитирующая Расина».
Оленья кожа (Le daim, 2019)

Оленья кожа

Режиссер: Кантен Дюпьё
В ролях: Жан Дюжарден, Адель Энель
Жанр: комедия / Франция / 77 мин.
В прокате: с 2 августа

Кинокритик Василий Степанов: «Абсурдистская комедия Кантена Дюпьё с Жаном Дюжарденом в главной роли — о человеке, действиями которого руководит куртка из оленьей кожи. Остраняя реальность, в которой гаджеты давно управляют людьми, Дюпьё делает по-настоящему смешное кино».

Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Курточка невозврата» и «Вещи в человечьей шкуре»

Видок: Охотник на призраков (L'Empereur de Paris, 2018)

Видок: Охотник на призраков

Режиссер: Жан-Франсуа Рише
В ролях: Венсан Кассель, Патрик Шене, Ольга Куриленко
Жанр: триллер, криминальный, приключения / Франция / 110 мин.
Слоган: «Легендарный сыщик или гениальный преступник?»
В прокате: с 25 июля

Кинокритик Михаил Трофименков: «В российский прокат фильм выходит под безобразным названием “Видок: Охотник на призраков”, навевающим мысли о мистико-криминальной чуши в духе Питофа. В оригинале же он называется проще и умнее: “Император Парижа”. Как объясняют его создатели, если в 1805 году, которым датировано начало действия, императором Франции был Наполеон I, то императором переполненного криминальной нечистью Парижа был Видок, поставивший свое знание уголовного подполья на службу родине. И никаких тебе призраков».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Бандит национальной безопасности»

Король Лев (The Lion King, 2019)

Король Лев

Режиссер: Джон Фавро
Жанр: анимационный, семейный, приключения / США / 118 мин.
Слоган: «Король вернулся»
В прокате: с 18 июля

Кинокритик Юлия Шагельман: «“Короля Льва”, переработку одного из самых успешных (три “Золотых глобуса” и один “Оскар”) и самых любимых диснеевских мультфильмов, в отличие от предшественников, уже нельзя назвать игровым (live-action) фильмом. Он снят в суперсовременной технике, которая еще и названия толком не получила, и за неимением лучшего называется фотореалистичной компьютерной графикой. Все африканские пейзажи, на фоне которых происходит действие, были воссозданы в виртуальной реальности, и съемочная группа работала, надев специальные шлемы. В результате джунгли, водопады, горы и просторы саванны выглядят даже лучше, чем настоящие».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фотоохота на львов»

Солнцестояние (Midsommar, 2019)

Солнцестояние

Режиссер: Ари Астер
В ролях: Флоренс Пью, Джейк Рейнор, Уилл Поултер
Жанр: хоррор, триллер, драма / США / 147 мин.
Слоган: «Вековая тьма пробудится»
В прокате: с 18 июля

Кинокритик Василий Степанов: «В “Солнцестоянии”, главные события которого разворачиваются в антураже шведских белых ночей, одним из главных героев фильма становится свет. Наверное, это самый солнечный хоррор в истории кино: зелень — внизу, голубое небо — над головой и золотое сияние — вокруг. Все просто и ясно, все предопределено. В этой ясности по определению таится ужас, и режиссер только помогает зрителю его увидеть».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Расчленение с природой»

Анна (Anna, 2019)

Анна

Режиссер: Люк Бессон
В ролях: Саша Лусс, Люк Эванс, Киллиан Мерфи, Хелен Миррен, Александр Петров
Жанр: боевик, триллер / Франция, США / 119 мин.
Слоган: «Никогда не делай оружие мишенью»
В прокате: с 11 июля
Обзор “Ъ-Weekend”: «Очередной блокбастер Люка Бессона, идеолога “европейского Голливуда”, на этот раз — про новую взрывную блондинку в исполнении российской модели Саши Лусс (чтобы снять ее в главной роли, Бессон даже отправил Лусс подучиться мастерству в киношколе). Поскольку часть действия происходит в России, на втором плане засветились некоторые российские актеры (разумеется, не обошлось без Александра Петрова). Героиня — профессиональная убийца, которая без конца переодевается и эффектно уничтожает добрую сотню мужчин».
Человек-паук: Вдали от дома (Spider-Man: Far from Home, 2019)

Человек-паук: Вдали от дома

Режиссер: Джон Уоттс
В ролях: Том Холланд, Джейк Джилленхол, Зендея, Джон Фавро
Жанр: фантастика, боевик, приключения / США / 129 мин.
В прокате: с 4 июля
Обзор “Ъ-Weekend”: «Действие второго фильма о Человеке-пауке в исполнении Тома Холланда (и 23-го фильма киновселенной Marvel) разворачивается после четвертых “Мстителей”: Питер Паркер скучает по своему наставнику Тони Старку, расправляется со злоумышленниками почти на автомате и мечтает о поездке на каникулы в Европу со своими друзьями. Вместо отдыха супергерою-арахноиду предстоит сразиться с гигантскими элементалями, прибывшими из параллельной вселенной, чтобы разрушить нашу».

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