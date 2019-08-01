Прокуратура Удмуртии возбудила уголовное дело по факту скрытия полицейскими тяжкого преступления

Прокуратура Удмуртии возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по факту скрытия полицейскими тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Ранее сообщалось, что в один из отделов полиции региона поступило сообщение о причинении гражданину телесных повреждений с применением оружия, в результате чего он полностью лишился зрения на один глаз. Полицейские, стремясь скрыть свою некомпетентность и не желая принимать меры по раскрытию преступления, внесли в объяснение пострадавшего недостоверные сведения о некриминальном характере травмы. Затем они вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, укрыв тяжкое преступление от учета.