Сотрудников одного из отделов полиции Ижевска подозревают в укрытии тяжкого преступления

Сотрудников одного их отделов полиции Ижевска подозревают в укрытии от учета тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в отдел полиции поступило сообщение о причинении гражданину телесных повреждений с применением оружия, в результате чего он полностью лишился зрения на один глаз. Полицейские, стремясь скрыть свою некомпетентность и не желая принимать меры по раскрытию преступления, внесли в объяснение пострадавшего недостоверные сведения о некриминальном характере травмы. Затем они вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, укрыв тяжкое преступление от учета.

Незаконное постановление полиции отменено прокурором. В отношении лиц, совершивших тяжкое преступление, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Материалы проверки по факту злоупотребления должностными обязанностями со стороны полицейских направили в следственный орган для уголовно-правовой оценки.