Между Петербургом и Москвой запускают дополнительные двухэтажные поезда

В августе между Санкт-Петербургом и Москвой запустят дополнительные двухэтажные поезда. Они будут курсировать каждое воскресенье месяца, сообщили в Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» — дочерняя компания ОАО «РЖД»).

В частности, поезд №75 Санкт-Петербург – Москва будет отправляться 4, 11, 18 и 25 августа в 09:20 с прибытием в столицу в 19:40. В обратном направлении в эти же даты назначен поезд №76. Время отправления из Москвы — 10:53, в Петербург поезд будет прибывать в 18:55.

В пути следования из Петербурга поезд будет совершать остановки на станции Бологое, из Москвы — на станциях Тверь и Бологое.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ОАО «РЖД» до конца этого года определится с маршрутом высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Предполагается, что ВСМ будет проходить через Великий Новгород.