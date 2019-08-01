Тариф на вывоз мусора в Омской области снизили на треть

Региональная энергетическая комиссия Омской области (РЭК) установила новый тариф на вывоз мусора для регоператора по обращению с ТКО. Как говорится в приказе комиссии, с 1 августа и до конца 2019 года тариф для населения составит 3,64 тыс. руб. за тонну с учетом НДС, ранее он составлял 5,21 тыс. руб. В компании-операторе «Магнит» заявили, что решение РЭК не комментируют.

Тариф пересмотрен после предписания Федеральной антимонопольной службы России, выданного комиссии 11 июля. Антимонопольный орган заявлял, что установленные с 1 апреля тарифы были завышены почти в два раза и региональному регулятору их необходимо пересмотреть. В частности, пересмотр должен был коснуться транспортной составляющей, которая в структуре тарифа занимает более 90%.

О ситуации в Омской области читайте в материале “Ъ-Сибирь” «РЭК развеет тариф»

Виктория Стрельникова