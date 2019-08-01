Как изменится жизнь россиян с 1 августа

С августа 2019 года в России вступает закон, по которому работодателей, отказавшихся сменить сотруднику по его заявлению зарплатный банк, будут штрафовать на сумму до 50 тыс. руб. Изменения ждут также работающих пенсионеров — у них повысится пенсия.

Кроме того, с 4 августа в России вступает в силу закон, направленный на стимулирование добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Застраховавшим дома и квартиры предлагается предоставлять льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт.

С августа также ужесточится уголовная ответственность за подделку паспортов, удостоверений и других документов: срок лишения свободы повысится с двух до трех лет.

Подробнее о том, какие еще изменения вступают в силу в августе: