Участок Филевской линии закроют на выходные из-за ремонта

В Москве 3 и 4 августа будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями «Киевской» и «Кунцевской». В сообщении департамента транспорта столицы указано, что «временные ограничения связаны с проведением работ по реконструкции».

Для пассажиров до 5:30 5 августа будут недоступны станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». На время ремонта между станциями будут курсировать бесплатные автобусы КМ1 (между станциями «Киевской» и «Кунцевской» с промежуточными остановками у «Кутузовской», «Багратионовской», «Филевского парка» и «Пионерской») и КМ2 (между «Багратионовской» и «Филями»).

«Найти место посадки в автобус, а также сориентироваться и выбрать нужный маршрут москвичам и гостям города помогут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров»,— отметили в департаменте.

Подробнее о ремонте Филевской ветки читайте в публикации “Ъ FM”.