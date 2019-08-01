Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Забайкалье будет создана территория опережающего развития (ТОР). Соответствующее постановление уже подписано, сказал премьер на совещании об основных мерах по развитию Забайкальского края.

«Там планируется реализовать 15 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых на сумму почти 200 млрд руб. Должно быть создано более девяти тысяч новых рабочих мест»,— приводит «РИА Новости» слова господина Медведева. Он уточнил, что ключевым проектом станет Удоканское месторождение меди.

Кроме того, премьер подписал распоряжение о выделении 76 млн руб. для обеспечения населения Забайкальского края оборудованием для приема цифрового телесигнала. Также жители региона смогут покупать льготные билеты без сезонных ограничений — с 1 марта по 1 декабря, как это было ранее.

Дмитрий Медведев поручил также восстановить пострадавшие от апрельских пожаров объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальной инфраструктуры, стоянки, наладить работу сельхозтоваропроизводителей Забайкалья. Он напомнил, что весной был «подписан указ о мерах по ликвидации последствий» и перечислены средства на оказание финансовой помощи. Восстановительные работы должны быть завершены до 15 октября.

Напомним, 19 апреля сразу в нескольких районах Забайкалья природные степные пожары из-за сильного ветра перекинулись на населенные пункты. В регионе был объявлен режим ЧС. Огнем полностью уничтожено село Усть-Ималка Ононского района. К маю площадь пожаров превысила 11 тыс. га, возгорания удалось потушить только к концу мая.