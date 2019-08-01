ЦБ взял на контроль субсидирование ипотеки для многодетных россиян

Банк России поставил на контроль госпрограмму по субсидированию ипотеки для многодетных россиян, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе правительства. «Минфин России совместно с Банком России проработал вопрос осуществления контроля за реализацией банками программы субсидирования»,— рассказали там.

«Сроки начала рефинансирования кредитов банками, которые до настоящего времени не реализовали указанный механизм, Банком России поставлены на контроль»,— заявили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. Теперь при рождении третьего и последующих детей семьям будут выделять 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита.

На компенсации Минфин предложил выделить 15 млрд руб. из федерального бюджета.

Об обсуждении льгот читайте в публикации “Ъ” «Ипотеке установили цель».