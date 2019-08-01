Мадуро рассчитывает на успех в переговорах с оппозицией

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что верит в успех диалога между правительством и оппозицией. Это заявление он сделал во время выступления в штате Миранда.

«Сегодня начался новый раунд диалога между делегацией оппозиции Венесуэлы и конституционным правительством, которое я возглавляю»,— сказал господин Мадуро (цитата по ТАСС). Он также осудил планы «правых экстремистов, выступающих за иностранное вторжение».

Ранее правительство и оппозиция Венесуэлы согласились «работать непрерывно и эффективно» для поиска решения, чтобы выйти из сложившегося в стране кризиса. О достижении договоренности сообщил МИД Норвегии, выступавший посредником на переговорах.

Напомним, 23 января председатель венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президентом господина Мадуро.