Аккаунт посольства РФ в Сирии разблокирован в Twitter

Аккаунт российского посольства в Сирии вновь доступен в Twitter. «Привет из солнечного Дамаска! Мы вернулись и работаем нормально!» — говорится в нем. В посольстве поблагодарили друзей за поддержку. «Вы проделали большую работу, чтобы вернуть нас»,— заявили в диппредставительстве.

Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт. Как сообщили в дипмиссии РФ в ЮАР, блокировка связана с «основанной на фактах критикой» организации «Белые каски», ранее озвученной Минобороны РФ.