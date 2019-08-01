Премьер-министр Дмитрий Медведев провел в Красноярске совещание по ситуации с лесными пожарами на территории Сибирского федерального округа. «Положение сложное, горит много лесов, над рядом населенных пунктов наблюдается смог, задымление. Сам по себе режим ЧС никаких задач не решает, это просто общая правовая оболочка. Нужны системные меры, каждый на своем месте должен знать, за что он отвечает. Если не хватает компетенции, полномочий, мы можем эти вопросы оперативно рассмотреть на федеральном уровне»,— сказал премьер-министр.

Дмитрий Медведев отметил, что поддержка регионам по линии федерального центра будет оказана. «Еще раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов: это ваша ответственность, поскольку тушить пожары надо здесь, а не из окон Министерства по чрезвычайным ситуациям или Министерства природных ресурсов»,— сказал председатель российского правительства.

Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин сообщил, что ухудшение лесопожарной обстановки в сибирских регионах фиксируется с 26 июня. «Наиболее сложная обстановка на сегодня в Иркутской области, в Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). Площадь лесных пожаров с зонами составляет 2,7 млн гектаров — это на 12% больше уровня прошлого года. Прогноз пожарной опасности на территории Сибирского федерального округа по-прежнему неблагоприятный»,— сказал он.

Дмитрий Кобылкин попросил предусмотреть дополнительные средства — от 2,5 до 3 млрд руб. — на усиление группировки авиационных сил и средств пожаротушения из резервного фонда правительства России. «По поводу усиления группировки МЧС вместе с возможностями Министерства обороны. Я дам поручение деньги выделить из резервного фонда правительства, чтобы такого рода работа была более активной. При этом просил бы и МЧС, и Министерство обороны провести быструю координацию возможностей и усилий»,— ответил ему Дмитрий Медведев.

Удастся ли России справиться с пожарами — в материале “Ъ” «Запад взволновала судьба Сибири»

Оксана Павлова