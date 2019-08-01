Сенат США поддержал кандидатуру Крафт на должность постпреда при ООН

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру посла в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя при ООН, передает Reuters. За ее кандидатуру выступили 56 сенаторов. 34 были против.

Предыдущим постпредом была Никки Хейли. Ее назначили в январе 2017 года. Госпожа Хейли проработала до октября 2018 года, после чего объявила об отставке.

До назначения на пост посла в Канаде в октябре 2017 года, госпожа Крафт возглавляла консалтинговую фирму Kelly G. Knight LLC. Ее третий муж, миллиардер Джо Крафт, является совладельцем одной из крупнейших угольных компаний в США Alliance Resource Partners.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Посла США уличили в прогулах».