Владимир Кехман зачислен в ГИТИС

Бизнесмен и художественный руководитель петербургского Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман поступил в ассистентуру Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Чем известен Владимир Кехман Читать далее

На приказ о зачислении обратила внимание Colta.

С 1 сентября в течение двух лет он будет получать платное образование в квалификации «Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе. Режиссер музыкального театра». Специальность — искусство театральной режиссуры.