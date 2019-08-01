Владимир Кехман зачислен в ГИТИС

Бизнесмен и художественный руководитель петербургского Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман поступил в ассистентуру Российского института театрального искусства (ГИТИС).
На приказ о зачислении обратила внимание Colta.
С 1 сентября в течение двух лет он будет получать платное образование в квалификации «Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе. Режиссер музыкального театра». Специальность — искусство театральной режиссуры.
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