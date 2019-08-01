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Умерла зампред Конституционного суда РФ Ольга Хохрякова

В Санкт-Петербурге 31 июля на 71 году жизни умерла заместитель председателя Конституционного суда (КС) России Ольга Хохрякова. Должность судьи КС она заняла в 1994 году. Госпожа Хохрякова была заслуженным юристом РФ, автором многочисленных работ по проблемам трудового права и права граждан на социальное обеспечение, конституционного права.

Судьи и сотрудники Конституционного суда выражают соболезнования родным и близким Ольги Хохряковой.

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