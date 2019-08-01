«Основные кадры ламства развеяны»

7 июля 1954 года ЦК КПСС принял постановление, обязывающее парторганы на местах усилить антирелигиозную пропаганду и вести ее, опираясь на достижения науки. Несколькими неделями позже Бурят-Монгольский обком КПСС обратился в ЦК за помощью в организации разоблачения реакционного буддизма с научных марксистских позиций.

Из постановления ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения», 7 июля 1954 года.

ЦК КПСС отмечает, что многие партийные организации неудовлетворительно осуществляют руководство научно-атеистической пропагандой среди населения, в результате чего этот важнейший участок идеологической работы находится в запущенном состоянии. В то же время церковь и различные религиозные секты значительно оживили свою деятельность, укрепили свои кадры и, гибко приспосабливаясь к современным условиям, усиленно распространяют религиозную идеологию среди отсталых слоев населения.

Церковники и сектанты изыскивают различные приемы для отравления сознания людей религиозным дурманом…

ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обкомы КПСС не используют огромные возможности и средства идеологической работы, которыми располагает партия для борьбы с религиозными предрассудками и пережитками в сознании некоторой части населения…

ЦК КПСС постановляет:

1. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обкомы КПСС покончить с запущенностью антирелигиозной работы, развернуть научно-атеистическую пропаганду, уделяя особое внимание проведению ее среди наиболее отсталой части населения, находящейся в плену религиозных верований и предрассудков. Необходимо помнить указание В. И. Ленина о том, что мы никак не можем считать религию частным делом по отношению к нашей партии, что партия не может и не должна безразлично относиться к бессознательности, темноте, мракобесничеству в виде религиозных верований, что пропаганда атеизма должна составлять одну из отраслей партийной работы.

Надо решительно покончить с пассивностью в отношении к религии, разоблачать реакционную сущность религии и тот вред, который она приносит, отвлекая часть граждан нашей страны от сознательного и активного участия в коммунистическом строительстве. Антирелигиозная работа должна проводиться систематически, со всей настойчивостью, методом убеждения, терпеливого разъяснения и индивидуального подхода к верующим людям. В основу этой работы должна быть положена широкая пропаганда естественнонаучных знаний, популярное разъяснение с научных позиций вопросов о строении вселенной и закономерностях явлений природы, о происхождении жизни и человека на земле и т. д…

Из записки первого секретаря Бурят-Монгольского обкома КПСС А. У. Хахалова в ЦК КПСС, 27 августа 1954 года.

Проведение антирелигиозной пропаганды в соответствии с постановлением ЦК КПСС имеет в республике некоторые специфические особенности.

До Великой Октябрьской социалистической революции на территории Бурят-Монголии находилось большое количество дацанов (буддийских монастырей), в которых обитало до 14 тыс. лам (настоятели монастырей), ведших паразитический образ жизни и распространявших мракобесие.

В реакционной деятельности ламства большое место занимала так называемая «тибетская медицина».

В результате экономических и политических преобразований в республике основные кадры ламства развеяны, а их учреждения были закрыты. Однако на территории республики действует Иволгинский дацан, ныне являющийся резиденцией главы буддийского духовенства СССР бандидо-хамбо-ламы и группирующий вокруг себя остатки ламства. Кроме того, некоторое количество бывших лам скрыто занимается проповеднической и другой деятельностью.

Ламская идеология в республике продолжает оказывать значительное влияние на бурятское население. В Бурят-Монгольской республике, а также в бурят-монгольских национальных округах Иркутской и Читинской областей, в Тувинской области распространены ламаистские книги как в оригинале (на тибетском языке), так и в переводе на монгольский язык, которым владеют в основном люди старшего поколения.

В основных «научных произведениях» ламства — «Ганджуре» и «Данжуре» — использована индийская философия, при помощи которой ламы придают своей религиозной системе философский характер. Разоблачение ламской идеологии под силу квалифицированным научным работникам, знающим тибетский язык. Однако до сих пор в этой области не проводится сколько-нибудь организованная научная работа, нет литературы, в которой дается марксистская критика реакционной сущности ламской идеологии. Такая литература крайне нужна не только для нас, но и для Монгольской Народной Республики, Тибета и Китая.

Как нам известно, имеющиеся кадры, т. е. специалисты-тибетологи, распылены. Академия Наук СССР не готовит соответствующие кадры. В соответствующих институтах Академии Наук никто не занимается этими вопросами. В последние годы никем не разрабатывались вопросы ламаизма и не вышло в свет ни одного произведения по этому вопросу. Разработка их, тем более марксистская критика реакционной ламской идеологии не под силу одному или двум работникам. Нужна коллективная работа целой группы ученых-специалистов тибетологов, монголоведов и философов.

«В последние годы никем не разрабатывались вопросы ламаизма» Фото: РИА Новости

Все это серьезно осложняет работу нашей партийной организации и интеллигенции по атеистическому воспитанию трудящихся, разоблачению реакционной сущности ламской идеологии.

В Бурят-Монголии имеются работники, которые при соответствующем квалифицированном руководстве со стороны институтов Академии Наук СССР могли бы проделать эту работу, т. е. подготовить труды по ламаизму.

В связи с этим Бурят-Монгольский обком КПСС просит ЦК КПСС:

1. Поручить Президиуму Академии Наук СССР создать группу специалистов, которые бы занимались вопросами тибетского языка и научной работой по изучению тибетской философии и ламской идеологии. Желательно создание такого центра в Бурят-Монголии на правах отделения института Востоковедения Академии Наук СССР, имея в виду известные благоприятные условия для этого: наличие некоторого количества работников, владеющих тибетским и монгольским языками (необходимыми для изучения тибетской проблемы), прежние дореволюционные связи бурят с Тибетом, территориальную близость и т. д. Для этого собрать рассеянных по стране специалистов по тибетскому языку и тибетологии.

Прилагаем список, известных нам специалистов в этой области.

2. Дать указание Комиссии по изучению вопросов истории религии и атеизма Института истории Академии Наук СССР организовать широкое издание литературы, разоблачающей реакционную сущность ламаизма, опубликование важнейших текстов и документов, на основе которых можно было бы писать монографические работы о реакционной сущности ламской религии, об истории, экономике ламских монастырей.

3. Дать указание Министерству культуры СССР рассмотреть вопрос о возможности возобновления работы ранее действовавшего в Улан-Удэ антирелигиозного музея. Этот музей явился бы одним из средств атеистического воспитания трудящихся, научного разоблачения реакционной сущности ламской идеологии. При музее можно было бы создать группу атеистов — научных работников и лекторов, занимающихся разработкой вопросов антирелигиозной пропаганды и организацией лекций, докладов и бесед как в музее, так и с выездом на предприятия и в колхозы. Возможности для открытия музея имеются: располагаем некоторыми кадрами атеистов, помещением, сохранились атрибуты ламской религии, большой фонд ламской литературы и т. д.

Решение всех этих вопросов принесло бы большую пользу не только для Бурят-Монголии, но и для Монгольской Народной Республики и Китайской Народной Республики, перед которыми также стоят большие задачи по атеистическому воспитанию трудящихся, искоренению пагубного влияния буддизма и ламаизма.

Публикация Светланы Кузнецовой