Фото: РГАКФД/Росинформ, Коммерсантъ

Из стенограммы выступления секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Жданова на I Всесоюзном съезде советских писателей, 17 августа 1934 года.

Наша советская литература сильна тем, что служит новому делу — делу социалистического строительства.

Товарищ Сталин назвал наших писателей инженерами человеческих душ. Что это значит? Какие обязанности накладывает на вас это звание?

Это значит, во-первых, знать жизнь, чтобы уметь ее правдиво изобразить в художественных произведениях, изобразить не схоластически, не мертво, не просто как «объективную реальность», а изобразить действительность в ее революционном развитии.

При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся людей в духе социализма. Такой метод художественной литературы и литературной критики есть то, что мы называем методом социалистического реализма.

Наша советская литература не боится обвинений в тенденциозности. Да, советская литература тенденциозна, ибо нет и не может быть в эпоху классовой борьбы литературы не классовой, не тенденциозной, якобы аполитичной (аплодисменты)…

Из стенограммы выступления А. М. Горького на I Всесоюзном съезде советских писателей, 17 августа 1934 года.

Партийное руководство литературой должно быть строго очищено от всяких влияний мещанства… Советская литература, при всем разнообразии ее талантов и непрерывно растущем количестве новых, даровитых писателей, должна быть организована как единое коллективное целое, как мощное орудие социалистической культуры…

Союз советских литераторов объединяет 1500 человек, в расчете на массу мы получаем: одного литератора на 100 тысяч читателей. Это — немного, ибо жители Скандинавского полуострова в начале этого столетия имели одного литератора на 230 читателей. Население Союза социалистических республик непрерывно и почти ежедневно демонстрирует свою талантливость, однако не следует думать, что мы скоро будем иметь 1500 гениальных писателей. Будем мечтать о 50. А чтобы не обманываться — наметим 5 гениальных и 45 очень талантливых. Я думаю, для начала хватит и этого количества. В остатке мы получим людей, которые все еще недостаточно внимательно относятся к действительности, плохо организуют свой материал и небрежно обрабатывают его…

Из стенограммы выступления М. Е. Кольцова на I Всесоюзном съезде советских писателей, 22 августа 1934 года.

Мы, сатирики, вовсе не претендуем на какие-либо специальные привилегии или на какие-либо прерогативы для сатирического жанра. Я слышал, что в связи с тем, что Алексей Максимович открыл 5 вакансий для гениальных и 45 для очень талантливых писателей, уже началась дележка (смех, аплодисменты).

Кое-кто осторожно расспрашивает: а как и где забронировать местечко, если не в пятерке, то хотя бы среди сорока пяти? Говорят, появился даже чей-то проектец: ввести форму для членов писательского союза... Писатели будут носить форму, и она будет разделяться по жанрам. Примерно: красный кант — для прозы, синий — для поэзии, а черный — для критиков (смех, аплодисменты). И значки ввести: для прозы — чернильницу, для поэзии — лиру, а для критиков — небольшую дубинку. Идет по улице критик с четырьмя дубинами в петлице, и все писатели на улице становятся во фронт... (Руководитель Журнально-газетного объединения М. Е. Кольцов был арестован 13 декабря 1938 года, расстрелян 2 февраля 1940 года.— «История»).

Из стенограммы выступления зав. отделом культуры и пропаганды ленинизма ЦК ВКП(б) А. И. Стецкого на I Всесоюзном съезде советских писателей, 30 августа 1934 года.

На первом съезде советских писателей происходит свободная творческая дискуссия, свободное обсуждение всех творческих вопросов. На этом съезде не выносится никаких резолюций по творческим вопросам, которые были бы обязательными для каждого писателя…

Но если у нас в литературе идет свободное творческое соревнование, живое обсуждение творческих вопросов, то это отнюдь не значит, что у нас нет никакой линии в литературе. Нет, товарищи, у нас есть линия в литературе, и об этом говорилось почти во всех выступлениях на съезде. Об этом говорилось и в докладе Алексея Максимовича, и в выступлении секретаря ЦК — т. Жданова. Наша линия — это социалистический реализм (аплодисменты).

Вы сами сказали в своей резолюции, что вы хотите создать произведения, проникнутые духом социализма. Вот линия советской литературы. А во всем остальном — свободное творческое соревнование…

(А. И. Стецкий арестован 26 апреля 1938 года, расстрелян 1 августа 1938 года.— «История».)

(на фото — вручение подарка работников изобразительных искусств I Всесоюзному съезду советских писателей. Слева — избранный в президиум съезда Б. Л. Пастернак, справа — автор портрета Сталина художник П. В. Мальков. Москва, 29 августа 1934 года)

Публикация Светланы Кузнецовой