Горизбирком Петербурга зарегистрировал 25 кандидатов в муниципалы от Партии роста

Петербургский избирком зарегистрировал 25 кандидатов в муниципальные депутаты от Партии роста. Они были выдвинуты в двух муниципалитетах Фрунзенского района — МО №75 и «Балканский». Об этом сообщил в одной из соцсетей лидер петербургского отделения партии Павел Швец.

По его словам, решение было принято 31 июля. Кроме того, ГИК признал незаконным бездействие территориального избиркома №29 в Купчино.

Напомним, что в начале июля избирательные комиссии муниципалитетов 75 и «Балканский» в Купчино отказали в регистрации 20 кандидатам от Партии Роста, в том числе лидеру регионального отдела партии Павлу Швецу. Представители партии обратились в ТИК.