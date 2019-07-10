Кандидатам от Партии Роста отказали в регистрации в двух муниципалитетах в Купчино

Избиркомы муниципалитетов 75 и «Балканский» в Купчино отказали в регистрации 20 кандидатам от Партии Роста, в том числе лидеру регионального отдела партии Павлу Швецу.

Как сообщил сам Павел Швец в одной из соцсетей, основаниями для отказа стали не указанные сведения о несудимости кандидатов, данные о согласии кандидатов на выдвижение от партии и в том, что «выдвигавший нас политсовет нелегитимный». Кроме того, избиркомы муниципалитетов не уведомили кандидатов о существующих недостатках в поданных документа, так как комиссии не были предоставлены телефоны кандидатов.

Решение избиркомов представители партии намерены обжаловать в ТИКе.

Напомним, что ранее Горизбирком Санкт-Петербурга обратился в Следственный комитет РФ с просьбой проверить ИКМО «Георгиевский» в Купчино, на чье бездействие пожаловались сразу девять кандидатов в муниципальные депутаты от Партии Роста.