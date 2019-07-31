Мировые лоукостеры наращивают пассажиропоток

По расчетам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), за 2018 год пассажиропоток составил 4,4 млрд человек, заполняемость кресел в самолетах выросла до рекордных 81,9%. Наибольший рост по пассажиропотоку показал Азиатско-Тихоокеанский регион, на который по-прежнему приходится наибольшая доля в мировом пассажиропотоке — свыше трети. При этом развитие низкобюджетного сегмента опережает общеотраслевые показатели: пассажиропоток лоукостеров вырос на 13,4% при общем росте отрасли на 6,9%. Однако, по мнению экспертов, бизнес-модели стандартного и низкобюджетного сегментов продолжат сближаться.

Международная ассоциация воздушного транспорта 31 июля опубликовала статистику по авиаперелетам за 2018 год. Согласно сообщению, за год авиакомпании перевезли 4,4 млрд пассажиров на регулярных рейсах, что на 6,9% больше, чем в 2017 году. За год добавилось 284 млн пассажиро-полетов.

При этом развитие низкобюджетного сегмента продолжает опережать рост авиаперевозок в целом: пассажиропоток лоукостеров вырос на 13,4%, опережая общую динамику на 6,5 п. п.

В региональном разрезе наибольший в долевом выражении рост числа пассажиров регулярных рейсов наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР; на 9,2%, до 1,6 млрд пассажиров). Наименее динамично прирастал пассажиропоток на Ближнем Востоке — на 4,6%, до 224,2 млн пассажиров. АТР занимает наибольшую долю в пассажиропотоке (37,6%), на Европу и Северную Америку приходится 26,2% (1,1 млрд человек) и 22,6% (989,4 млн) соответственно. Куда скромнее доля в авиаперевозках Латинской Америки (6,9% с 302,2 млн пассажиров) и Африки (2,1% и 92 млн пассажиров), что связано с меньшим развитием деловых связей в этих регионах и низкими доходами населения.

Крупнейшими авиакомпаниями по пассажиро-километрам стали:

American Airlines (330,6 млрд), Delta Airlines (330 млрд), United Airlines (329,6 млрд), Emirates (302,3 млрд), Southwest Airlines (214,6 млрд).

Наиболее активно международные перелеты осуществляли граждане Великобритании и США (126,2 млн и 111,5 млн пассажиров соответственно), КНР (97 млн пассажиров), Германии (94,3 млн пассажиров) и Франции (59,8 млн пассажиров).

Наиболее загруженным направлением с большим отрывом оказался Сеул—Чеджу (14,5 млн пассажиров, рост на 7,6% по сравнению с 2017 годом), за ним следует маршрут Гонконг—Тайбэй (5,4 млн пассажиров, снижение на 0,7%).

В 2018 году заполненность мест в самолетах достигла рекордной отметки в 81,9%. Топливная эффективность увеличилась на 12% по сравнению с 2010 годом. За последние 20 лет себестоимость воздушных перелетов сократилась более чем вдвое — до $0,78 на располагаемый тонно-километр.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает, что бизнес-модели традиционных перевозчиков и лоукостеров сближаются. «Грань между лоукостером и обычным авиаперевозчиком зачастую еле различима,— говорит он.— Классические перевозчики все больше используют методы из бизнес-моделей лоукостеров, а лоукостеры, напротив, нередко движутся в сторону классических перевозчиков, предлагая за дополнительную плату премиальные услуги». На данный момент, говорит господин Борисов, тенденция к повышенному росту низкобюджетного сегмента сохранится, поскольку для большинства пассажиров ключевым фактором продолжает оставаться цена перелета. Однако, по его мнению, через несколько лет качество услуги снова начнет играть более важную роль в выборе авиаперевозчика «и рынок все-таки осядет в среднем сегменте, в первую очередь в Европе».

Данила Моисеев