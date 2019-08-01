Свято место

В ЗАТО Саров (Нижегородская область) 31 июля 2019 прошел чин освящения Успенского собора, восстановленного на месте храма, взорванного в 1951 году. Возглавил чин освящения патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В церемонии приняли участие приволжский полпред Игорь Комаров, губернатор Глеб Никитин, представители РПЦ, ГК «Росатом», чиновники различного ранга, воспитанники и педагоги православных гимназий, жители Сарова. После чина освящения патриарх обратился ко всем присутствующим с проповедью, в которой, в частности, отметил, что все попытки противников строительства новых храмов обречены на провал.