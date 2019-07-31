Интеллектуальную транспортную систему Петербурга запустят в работу в будущем году

Власти Петербурга планируют году запустить интеллектуальную транспортную систему (ИТС) в рамках проекта «Умный город» в 2020 году. Об этом заявил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Валерий Москаленко.

По его словам, систему должны реализовать до конца текущего года. Она будет управлять движением общественного транспорта.

Как сообщает ТАСС, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин пояснил, что система будет перспективна в контексте совместного проекта с РЖД — создания железнодорожного кольца вокруг города.

Добавим, что проект «Умный город» был запущен в прошлом году.