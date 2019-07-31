В Темрюкском районе гидроцикл вылетел на пляж и травмировал женщину

Инцидент произошел сегодня, 31 июля, около 16:00 на пляже Азовского моря в районе станицы Голубицкой Темрюкского района. Как сообщили в Южном СУТ СК РФ, при катании на гидроцикле 29-летний мужчина не справился с управлением и плавсредство выбросило на берег, где отдыхали люди. В результате ЧП пострадала загорающая на пляже женщина: у нее множественные переломы тазобедренного сустава. Женщину госпитализировали в Темрюкскую центральную районную больницу.

Следственные органы Южного СУТ СК РФ проводят доследственную проверку по данному факту. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая опрашивает очевидцев произошедшего и проводит другие проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в понедельник, 29 июля, два молодых человека погибли, катаясь на гидроцикле в акватории Черного моря вблизи одного из пляжей Сочи. По предварительным данным, гидроцикл наехал на трос, натянутый между стоящими на якоре двумя маломерными судами. По словам начальника управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергея Домората, в месте, где был предоставлен в пользование гидроцикл, отсутствует договор водопользования, что является прямым нарушением Водного кодекса РФ. Таким образом, гидроцикл был предоставлен для проката незаконно.

Василий Хитрых