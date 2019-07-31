Гидроцикл, на котором погибли молодые люди в Сочи, был предоставлен им незаконно

В месте, где был предоставлен в пользование гидроцикл, на котором 29 июля погибли двое молодых людей, отсутствует договор водопользования, что является прямым нарушением Водного кодекса РФ. Об этом сообщил начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат.

«Таким образом, гидроцикл был предоставлен для проката незаконно. Мы будем доказывать, что данная акватория использовалась не по целевому назначению», – сообщил чиновник.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 29 июля около 16:00, катаясь на гидроцикле в районе одного из пляжей Сочи, молодые люди наехали на трос, натянутым между стоящими на якоре двумя маломерными судами. В результате удара водитель гидроцикла и его пассажир погибли. Следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по данному факту.

Василий Хитрых