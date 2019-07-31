Поветкин проведет бой с Фьюри 31 августа

Боксер-тяжеловес Александр Поветкин встретится с британцем Хьюи Фьюри, бывшим претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, 31 августа, сообщает промоутерская компания «Мир бокса». Поединок пройдет в Лондоне.

«Хьюи Фьюри — молодой, сильный и непростой боксер. Это хороший и ответственный поединок. Я рад, что мой бой состоится в Англии, где люди по-настоящему любят бокс»,— сказал Поветкин.

Александр Поветкин занимает седьмую строчку в рейтинге WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе, десятую — в рейтинге WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Он проведет бой впервые после поражения Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира WBC и WBA в супертяжелом весе в 2018 году.

О поражении боксера читайте в материале “Ъ” «Александр Поветкин удостоился нокаута».