Главу ГК «Норманн» Владимира Смирнова доставили под конвоем в зал суда

В Выборгский районный суд Санкт-Петербурга под конвоем доставили генерального директора строительного холдинга «Норманн» Владимира Смирнова. Его подозревают в мошенническом хищении средств дольщиков при возведении жилых комплексов в городе и Ленобласти. По предварительным данным, следствие собирается ходатайствовать об аресте.

Главу «Норманна» задержали 29 июля, на четвертый день голодовки дольщиков из-за задержки строительства возведении ЖК «Три апельсина» и «На Заречной» в Петербурге.

Весной Смирнову уже предъявляли обвинение в мошенническом хищении 1,8 млрд руб. при долевом строительстве объектов в Ленобласти. Тогда в качестве меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Марина Царева